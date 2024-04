Premiazione in Comune a Montesilvano per le atlete e gli atleti della Skating Academy [FOTO]

Premiazione nella sala consiliare del Comune di Montesilvano per le atlete e gli atleti della Skating Academy.

Lo scorso fine settimana, davanti a tante persone, premiazione della Asd Skating Academy di Angela e Stella Cantelli.

La società ha ricevuto dal consigliere Enea D'Alonzo, già assessore comunale allo Sport, un riconoscimento per gli importanti traguardi sportivi raggiunti dalle proprie atlete e dai propri atleti nel corso del 2023 e all'accademia intera per il lavoro svolto dal 2010 sul territorio abruzzese e non solo. ù

«Ringraziamo l'amministrazione comunale di Montesilvano nella persona del consigliere D'Alonzo, sempre attento al mondo dello sport e dell’associazionismo e sempre pronto a riconoscere i meriti ai giovani talenti», dice Stella Cantelli, «questo premio ci fa ancora più piacere perché quella di Montesilvano è la prima delle nostre sedi».

Nel 2023, gli atleti dell'accademia hanno conseguito sia titoli nazionali che internazionali. «Ho voluto premiare la Skating Academy», spiega D'Alonzo, «perché è una società che è diventata negli anni un punto di riferimento per Montesilvano, portando il nome della nostra città fuori dai confini regionali».