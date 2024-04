L'appello dell'Udc per l'unità del centrodestra a Montesilvano

L'Udc di Montesilvano lancia un appello all'unità del centrodestra in vista delle elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno.

A un mese e mezzo dalla consultazione elettorale non è stato anche confermato come candidato del centrodestra il sindaco uscente Ottavio De Martinis.

Lo stesso De Martinis starebbe pensando di proporre una sua lista civica dopo che la Lega starebbe pensando di virare sull'ex assessore Anthony Aliano come candidato sindaco.

«Si apra un confronto, la scelta del candidato sindaco sia unitaria», dice Vittorio Iovine, coordinatore cittadino dell'Udc, «in questi anni il sostegno politico dell'Unione di Centro all'amministrazione di Montesilvano non è mai venuto meno, pur non avendo rappresentanti nel governo cittadino. Ci preoccupano le divisioni in atto nel centrodestra sulla scelta del candidato sindaco, a poche settimane dal voto. Invitiamo le forze politiche alleate ad aprire subito un confronto costruttivo e sereno, per presentare agli elettori una proposta condivisa e unitaria».