Ubriachi e prostitute dietro la pineta a Montesilvano, i residenti: "Mancano controlli e telecamere"

Degrado, poca sicurezza e prostituzione nelle ore serali fra via Adige, via Saline e via Tronto a Montesilvano. A denunciare l'accaduto alcuni residenti che ci hanno scritto chiedendo un intervento sia per quanto riguarda i controlli, che per le telecamere di sicurezza, considerando che l'unica presente in via Tronto non sarebbe in funzione.

"La zona in orari notturni (a partire dalle ore 22.00 circa) è frequentata da soggetti poco raccomandabili. Infatti, a causa della scarsa illuminazione e l'assenza di telecamere nei pressi di tali vie si svolge attività di prostituzione.

Insomma, l'intera zona avrebbe bisogno di maggior controllo. Si è provveduto a sollecitare la polizia locale, i carabinieri ed il sindaco al fine di ottenere quantomeno un servizio di pattugliamento nelle ore notturne.

Tuttavia, la polizia locale ha comunicato di ben conoscere la circostanza rappresentando che nelle ore notturne non hanno alcuna macchina in servizio e che forse il servizio sarà ripristinato nel periodo estivo (forse, perchè allo stato nessuno è in grado di confermare o meno tale circostanza). Quello che si chiede è la riattivazione della telecamera presente in via Tronto intersezione via saline e la maggior presenza di pattuglie nelle ore notturne. Nei paraggi vi sono famiglie con minori che sono costretti a subire di tutto di più. Ubriachi che urlano, prostitute, clienti che suonano."