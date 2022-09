Non accetta la fine della relazione e minaccia l'ex fidanzata con una pistola, arma sequestrata

I carabinieri della Stazione di Spoltore, nel corso di un'attività d’indagine condotta per atti persecutori, coadiuvati da quelli della Compagnia di Chieti, hanno sottoposto a sequestro una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

L'arma sarebbe stata utilizzata da un uomo per minacciare e intimorire la sua ex fidanzata poiché non riusciva a rassegnarsi alla fine della relazione sentimentale.