Sul posto anche la polizia municipale di Pescara. Alla luce di questo episodio, la Fiab evidenzia che "su via Marconi va tenuta desta l’attenzione, specialmente da parte delle utenze prima cosiddette deboli e oggi vulnerabili, pedoni e ciclisti. E questo vale anche per chi è sulla residua lingua di marciapiede".

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio nei pressi della rotatoria di viale Marconi che incrocia via Conte di Ruvo. Secondo quanto riporta la Fiab Pescarabici , il sinistro è avvenuto di fronte al Palazzo Enel e ha convolto uno scooter, finito poi su uno degli stalli per biciclette che è posizionato sul marciapiede. Nello scontro, com'è possibile vedere dalle fotografie, è rimasto coinvolto un uomo, che è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale civile "Santo Spirito".

Incidente in via Marconi: scooter finisce su uno stallo per bici, ferito un uomo [FOTO]