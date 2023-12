Incidente in via Maiella a Spoltore, anziano investito da un'automobile [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato in via Maiella a Spoltore intorno alle ore 10:45 di sabato 30 dicembre.

Coinvolti nel sinistro un'automobile e un uomo di 80 anni investito dalla vettura.

Il veicolo, al volante del quale c'era una persona di 50 anni residente a Spoltore, stava percorrendo via Maiella in direzione Cepagatti.

All'altezza dell'intersezione tra via Maiella e via Monte Amaro laterale di destra, l'auto avrebbe investito l'80enne di Spoltore che stava attraversando la strada. Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato il pedone nell’ospedale di Pescara in codice giallo in stato di coscienza.