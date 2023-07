Uomo di 96 anni investito da un'auto mentre va in farmacia e sbalzato a 6 metri di distanza a Torre de' Passeri

Incidente stradale a Torre de' Passeri nel pomeriggio di lunedì 17 luglio con un uomo di 96 anni investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada in corso Garibaldi.

Vittima del sinistro Tonino Renzella, ex dipendente comunale molto conosciuto per aver svolto l'attività di ufficiale dell'Anagrafe.

Il 96enne, con le ricette in mano dopo essere stato dal medico, si stava recando in farmacia.