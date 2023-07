Cade rovinosamente con il monopattino lungo viale Marconi: è grave

Sulla dinamica dell'incidente si stanno facendo tutti gli accertamenti anche grazie alle videocamere, ma quel che è certo è che un 40enne si trova ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata a seguito dell'incidente che ha avuto con il suo monopattino mentre percorreva in direzione nord-sud viale Marconi.

Nella caduta l'uomo ha sbattuto violentemente la testa riportando, a quanto pare, diversi focolai emorragici al cranio. Sarebbe stato già sottoposto ad intervento chirurgico.

Il fatto è avvenuto nella mattina di sabato 8 luglio all'altezza del civico 130. Secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti dell'unità operativa Infortunistica della polizia locale giunti sul posto, non ci sarebbero buche nel tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente. Per capire se a provocare la caduta sia stato un malore, se l'uomo abbia perso il controllo del mezzo o se ve ne siano altri coinvolti, si sta ricostruendo in queste ore l'esatta dinamica sia con i rilievi sul luogo dell'incidente, sia attraverso la visione dei filmati.

Oltre alla polizia locale sul posto è giunta subito un'ambulanza del 118. I soccorritori si sono subito accorti della gravità della situazione trasportando l'uomo in emergenza in ospedale.