Uomo in bici investito da un'auto in viale Marconi finisce in ospedale dopo aver sfondato il parabrezza [FOTO]

Incidente stradale in viale Marconi a Pescara nei pressi della rotatoria con via Mazzarino nella mattinata di mercoledì 5 aprile.

Coinvolti nel sinistro un uomo in sella a una bici e una automobile, una Volkswagen Golf Plus guidata da un uomo di 63 anni, che l'avrebbe investito.

Il ciclista, un 43enne di nazionalità pakistana, a causa del violento impatto, avrebbe anche sfondato il parabrezza della vettura finendo poi sull'asfalto.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'autoambulanza della Misericordia. La vittima del sinistro è stata portata in ospedale per un trauma cranico non commotivo ed escoriazioni multiple. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro invece si sono occupati gli agenti della polizia locale.