Tamponamento a catena in viale della Pineta, tre i mezzi coinvolti: due persone in ospedale

Tamponamento a catena in viale della Pineta, poco prima della rotatoria che incrocia viale Marconi, viale d'Annunzio e via Plauto. Tre le auto coinvolte con due persone finite in ospedale in codice giallo per trauma cervicale.

Sul posto oltre alla polizia locale che si è occupata dei rilievi e di deviare il traffico proprio su via della Bonifica, sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza della Misericordia. A finire in ospedale per fare tutti gli accertamenti sono stati gli occupanti della prima auto, una Panda, e dell'ultima incidentata. Si tratta di una ragazza di 25 anni e di un uomo di 35. L'occupante del mezzo centrale avrebbe rifiutato il trasporto e sarebbe quindi stato medicato sul posto.

La viabilità nel frattempo è tornata regolare.