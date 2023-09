Maxi tamponamento in autostrada prima di Città Sant'Angelo, coinvolti 3 camion e due auto: diversi feriti [FOTO]

Incidente lungo l'autostrada A14 poco prima del casello di Pescara nord/Città Sant'Angelo nel pomeriggio di venerdì 15 settembre.

Il sinistro si è verificato all'altezza del km 364 e ha visto il coinvolgimento di 5 veicoli: 3 camion e 2 automobili.

Registrate code fino a 5 chilometri tra il bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pescara Nord con entrata consigliata verso Ancona: Pescara Nord. Uscita consigliata provenendo da Bari: Pescara Ovest/Chieti.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con le ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia e una medicalizzata. A scontrarsi, circa 500 metri prima del casello di Pescara nord/Città Sant'Angelo, inizialmente sarebbero stati un’automobile, una utilitaria Suzuki con due anziani a bordo (tra cui una disabile) che sarebbe stata tamponata da un camion che a sua volta ha innescato un maxi tamponamento con altri 2 camion e altre due vetture. I feriti totali sono stati 3 di cui due della prima auto tamponata e uno dell’auto intermedia, una Alfa Romeo Giulietta. I feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Pescara e di Chieti per le contusioni multiple riportate.