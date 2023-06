Schianto sul lungomare tra un motorino e un mezzo delle pulizie, ragazzo in rianimazione

Incidente stradale la scorsa notte lungo la riviera di Pescara all'altezza dell'incrocio con via Muzii.

A scontrarsi in modo molto violento sono stati un motorino in sella al quale c'erano due ragazzi, uno di 19 anni e una di 14, e un mezzo per la pulizia delle strade di Ambiente spa.

Il 19enne che era alla guida del mezzo a due ruote è rimasto ferito in maniera grave a causa del violento impatto.

Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno accompagnato il giovane in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ferita, ma in modo lieve, anche la 14enne che era seduta dietro di lui. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia stradale. La moto stava percorrendo il lungomare direzione nord-sud e l'autocarro stava svoltando in direzione nord sul lungomare.