Incidente a Spoltore, scontro quasi frontale tra due automobili lungo la strada statale 16 bis

Incidente stradale a Spoltore con due automobili che si sono scontrate quasi frontalmente in modo molto violento.

Il sinistro si è verificato, come riporta SpoltoreNotizie, lungo la strada statale 16 bis Monte intorno alle ore 19:30 di lunedì 10 luglio.

Nonostante il violento impatto tra i due veicoli per fortuna nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze serie.

Coinvolte nello scontro una Fiat Panda che procedeva in direzione Cappelle Sul Tavo, con al volante una ragazza spoltorese, e una Volkswagen Golf guidata da un uomo e che viaggiava in direzione Spoltore. Non erano presenti passeggeri nelle automobili. Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'autoambulanza della Misericordia (ma nessuno è stato accompagnato in ospedale) e i carabinieri che si sono occupati di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro oltre a regolare il traffico che nel frattempo si era congestionato.