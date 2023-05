Rocambolesco incidente in zona Frascone a Spoltore: cinque le auto coinvolte, 66enne finisce in ospedale

Secondo quanto rilevato dalla polizia locale l'uomo ricoverato (sembra non in gravi condizioni) avrebbe cercato di evitare un mezzo della raccolta rifiuti che usciva in retromarcia, colpendo un'altra auto: di qui la collisione tra i diversi mezzi