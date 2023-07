Scontro tra auto e scooter a Cepagatti, minorenne in gravi condizioni: operato in ospedale

Incidente stradale in via Amerigo Vespucci a Cepagatti intorno alle ore 7:30 di venerdì 21 luglio.

Coinvolti nel sinistro uno scooter in sella al quale viaggiava un ragazzo minorenne e un'automobile, una Renault Megane.

A causa del violento impatto tra i due veicoli ad avere la peggio è stato il giovane.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il minorenne in codice rosso nell'ospedale di Chieti con un'autoambulanza. Nel nosocomio teatino è stato sottoposto a intervento chirurgico ma non pur essendo in gravi condizioni non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della locale Stazione che si stanno occupando degli accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.