Scontro auto-moto a Spoltore: ferito e portato in ospedale il centauro

Scontro auto moto all'incrocio tra via Del Circuito e via Torino nel comune di Spoltore: ad avere la peggio è stato il centauro trasportato dai sanitari del 118 in pronto soccorso per alcune lesioni riportate. A occuparsi dei rilievi è stata la polizia locale di Spoltore che ha potuto visionare il sinistro grazie alle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

Secondo la ricostruzione fatta l'auto, una Opel Corsa guidata da un 70enne di Pescara che proveniva proprio dalla città avrebbe svoltato in via Torino scontrandosi con la moto, una Ducati condotta da un 50enne anche lui di Pescara, che arrivava dal senso opposto. Il centauro ha dovuto quindi frenare all'improvviso cadendo prima a terra e poi andando a sbattere sulla vettura: fortunatamente il veicolo che nel frattempo sopraggiungeva è riuscito a evitarlo. L'uomo è rimasto riverso sull'asfalto e soccorso da un'ambulanza del 118 con i sanitari che, messolo sulla lettiga, lo hanno subito portato in ospedale.