Scontro auto-moto in via Bardet: ferito e portato in ospedale il centauro 16enne

Violento scontro tra una moto e un'automobile in via Bardet intorno alle 22. Il giovane centauro, un 16enne, è rimasto ferito, ma a quanto pare non in modo grave. A portarlo in ospedale i soccorritori dell'ambulanza Life intervenuta sul posto.

Da prime sommarie informazioni a bordo dell'auto, una Dacia Sandero, viaggiavano due donne che non avrebbero riportato traumi. Ad occuparsi dei rilevi sono gli agenti della polizia locale.