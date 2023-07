Violento scontro auto-moto sulla strada Lungofino nel territorio di Elice: ferito il centauro

Violento scontro tra una Panda e una moto Ktm in via Tevere ad Elice (strada Lungofino). Intorno alle 14.30, secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo che viaggiava in direzione Elice si sarebbe visto tagliare la strada dall'auto guidata da una 20enne finendo rovinosamente a terra.

Fortunatamente, nonostante il forte impatto, avrebbe riportato solo un trauma alla spalla. È stato portato in pronto soccorso da un'ambulanza della Misericordia intervenuta sul luogo dell'incidente.