Incidente a Cappelle sul Tavo, violento scontro frontale tra un'auto e una moto: centauro ferito [FOTO]

Incidente stradale a Cappelle sul Tavo intorno alle ore 14 di giovedì 20 luglio.

A scontrarsi, all’incrocio tra la strada statale e via Colle d’olivo sono stati un'automobile, una Toyota Aygo guidata da una donna (uscita illesa) e una moto proveniente dal senso opposto.

L'impatto tra i due veicoli è stato frontale.

Il ragazzo in sella alla moto della moto è caduto un paio di metri più avanti riportando fortunatamente solo escoriazioni e piccole contusioni ed è stato trasportato in codice giallo nell'ospedale di Pescara dai soccorritori del 118 con un’autoambulanza della Misericordia. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Spoltore per i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e per la gestione della viabilità.