Scontro auto-monopattino alla rotatoria tra via Regina Margherita e via Muzii, ragazza finisce in ospedale

Incidente stradale alla rotatoria tra via Regina Margherita e via Muzii a Pescara nella mattinata di martedì 18 luglio.

A scontrarsi sono stati un monopattino, sul quale viaggiava una ragazza di 30 anni, e un'automobile, una Fiat Panda guidata da una donna.

A causa dell'impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stata la 30enne.

Lanciato l'allarme per la giovane si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 intervenuti con un'autoambulanza della Misericordia con la quale è stata accompagnata in codice giallo in ospedale. Ha riportato contusioni multiple. Illesa l'automobilista.