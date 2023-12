Scontro auto-bici, morto un ragazzo di 19 anni: l'Abruzzo piange un'altra vittima

Un ragazzo di 19 anni di origine magrebina è morto nella mattinata di martedì 5 dicembre a causa di un incidente stradale.

Come riporta l'agenzia LaPresse, il giovane era in bici e stava per raggiungere il luogo di lavoro quando sarebbe stato investito da una vettura lungo la strada statale 80 a Sant'Atto, frazione di Teramo.

Inutili i soccorsi, nell'impatto il corpo del giovane ha sfondato il parabrezza del veicolo in marcia, il 19enne è morto sul colpo.

Sul posto un'ambulanza del 118 e la polizia, che sta procedendo ai rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente.