Doppia tragedia in Abruzzo, altre due vittime della strada: un centauro di 49 anni e un automobilista

Ancora due incidenti mortali lungo le strade abruzzesi con un centauro di 49 anni di Rimini che è morto nella giornata di domenica 15 ottobre mentre stava percorrendo la strada 577 per Campotosto e un uomo deceduto dopo lo scontro della sua automobile contro un'altra.

Come riferisce l'agenzia LaPresse, i sinistro si sono verificati nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri.

Il bilancio conta 2 morti e 5 feriti di cui un paio gravi.

Il motoveicolo del 49enne si è scontrato in curva con un'altra moto che proveniva dalla parte opposta in prossimità del bivio della statale 80. La coppia in sella alla seconda motocicletta è stata trasportata e medicata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e le condizioni dei due non sarebbero gravi. Mentre il 49enne è deceduto.

Ad Avezzano ieri sera in uno scontro tra una Fiata Panda e una Smart è morto un uomo e sono rimaste gravemente ferite due donne trasportate, in codice rosso, all'ospedale Santi Nicola e Filippo. Ieri sera, dopo le 20, dinanzi la caserma dei vigili del fuoco dell'Aquila un giovane di origine straniera con la bicicletta è stato travolto da un suv Mercedes. Il giovane, trasportato all'ospedale del capoluogo di regione è grave, ma non in pericolo di vita.