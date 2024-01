Ancora un incidente stradale mortale in Abruzzo, anche 2 feriti portati in ospedale

Un morto e 2 feriti sulla strada provinciale 652 in Abruzzo nella serata di sabato 27 gennaio per un incidente stradale.

Come riporta l'agenzia LaPresse, a scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Panda e un'Alfa Romeo 147.

Il sinistro è avvenuto nel territorio comunale di Castel Di Sangro ai confini con Rionero Sannitico.

I 2 feriti sono stati trasportati con l'ambulanza del 118 nell'ospedale di Sulmona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro e i vigili del fuoco. A perdere la vita è stato un uomo di 73 anni originario di Cagnano Amiterno. L'uomo a bordo della Punto è stato trasportato in ospedale con ferite non grave.