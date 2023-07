Mezzo pesante perde gasolio in via Tirino e provoca due incidenti, ferita una ragazza scivolata col motorino [FOTO]

Due incidenti stradali in via Tirino a Pescara provocati dalla perdita di gasolio di un mezzo pesante uscito poco prima dalla circonvallazione.

È quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 19 luglio proprio nei pressi dell'uscita della variante della strada statale 16.

In base a quanto ricostruito dalla polizia locale, il carburante perso dal mezzo pesante ha reso molto scivoloso l'asfalto.

Di conseguenza i veicoli che stavano transitando in quel momento hanno perso aderenza. La prima a essere vittima di questa situazione è stata una ragazza in sella a un motorino che è scivolata pesantemente nei pressi del semaforo con via Fontanelle. La giovane è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale da un'autoambulanza del 118. Poco oltre, nei pressi della rotatoria con via Caduti per Servizio si sono scontrate due automobili i cui conducenti hanno perso il controllo a causa del manto stradale viscido. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi.