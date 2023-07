Scontro auto-motorino sulla Strada Lungofino di Città Sant'Angelo: 39enne in prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara un 39enne di Montebello di Bertona coinvolto in un brutto incidente avvenuto sulla Strada Lungofino (Città Sant'Angelo) la mattina del 6 luglio.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieridi Montesilvano che si stanno occupando della ricostruzione del sinistro, l'uomo che viaggiava a bordo di un motorino Honda, sarebbe finito rovinosamente a terra a causa dell'impatto avuto con una Yaris che come lui procedeva in direzione mare. L'impatto è avvenuto all'altezza di via Sant'Agnese.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118 giunti sul posto. Portato d'emergenza in ospedale per i politraumi riportati il 39enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Da capire se lo scontro sia avvenuto per un tentativo di sorpasso o se all'altezza di una curva, i due mezzi si siano scontrati. Ad avere la peggio è stato di certo il 39enne che nell'urto è stato sbalzato fuori dal motorino finendo in gravi condizioni in ospedale.