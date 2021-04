Scontro fra due auto a Loreto Aprutino: 3 feriti

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada Fiorano. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Pescara

Scontro fra due auto ieri notte a Loreto Aprutino. L'incidente è avvenuto in contrada Fiorano verso le 22.30. Tre persone sono rimaste ferite: due in modo lieve ed una in modo più serio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Penne per i rilievi del caso,, un'ambulanza medicalizzata del 118 di Penne e una della Life. I feriti sono stati trasportati al'ospedale di Pescara.