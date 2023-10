Ragazzo finisce con la moto contro un muraglione e muore, ennesima tragedia in Abruzzo

Ancora sangue lungo le strade abruzzese con un nuovo grave incidente che si è verificato la scorsa notte.

Come riporta l'agenzia LaPresse, a perdere la vita è stato Federico Berilli, 27 anni originario di Giulianova e residente a Mosciano Sant'Angelo.

Il 27enne è morto la scorsa notte a causa di un incidente stradale avvenuto a Giulianova.

Il giovane avrebbe perso il controllo, in curva, della sua moto Suzuki, su via Montello, andando fuori strada e finendo la sua corsa contro un muraglione. A chiamare i soccorsi sono stati gli amici del ragazzo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato in ospedale in codice rosso. Medici e infermieri hannoprovato a rianimare il ragazzo ma le manovre attuate purtroppo non hanno dato l'esito sperato. Il 27enne è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Gli agenti della polizia stradale di Giulianova stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente avvenuto dopo le ore 2.