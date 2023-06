Distrugge il furgone cercando di passare sotto ponte Risorgimento e perde il carico: evitato il peggio

Intorno alle 7.50 di questa mattina, venerdì 23 giugno, un furgone che viaggiava sul lungofiume nord direzione mare si è letteralmente aperto nel tentativo di passare sotto l'arco di ponte Risorgimento. Troppo basso il tratto in cui il mezzo sarebbe dovuto transitare. Chi era alla guida molto probabilmente non si è reso conto che arrivare indenne dall'altra parte sarebbe stato impossibile.

Chi era presente parla di un forte boato al momento dell'impatto, ma fortunatamente a parte i danni al mezzo che ha perso parte del carico (attrezzature per lo spettacolo comprese le impalcature), non c'è stata alcuna conseguenza: nessuna altra auto è rimasta coinvolta e nessuno si è fatto male.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'infortunistica e quelli del servizio viabilità guidati dal tenente colonnello Massimiliano Giancaterino. Nessun particolare problema per il traffico se non un primo momento in cui è stato necessario fermare le auto in transito per consentire le operazioni di messa in sicurezza.