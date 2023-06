Uomo prende una buca sulla pista ciclabile di viale Muzii e finisce al pronto soccorso

È diventata virale la denuncia pubblica del gruppo "Pescara Pulita", che sui social ha lamentato la presenza di una buca lungo la pista ciclabile di viale Muzii, "piena d'acqua perché c'è una perdita", come spiega una residente: "La segnalazione è stata fatta da giorni dai residenti sia all'Aca che al Comune ma nulla è accaduto. Risultato: un mio amico l'ha presa in pieno, colma d'acqua e con l'ombreggiatura degli alberi non pienamente visibile" e, di conseguenza, "ha passato la giornata al pronto soccorso con diversi traumi (e gli è andata bene)".

Tuttavia in queste ultime ore la buca, già transennata dopo l'incidente dalla polizia locale, è stata riparata: una squadra di operai, infatti, l'ha riempita di bitume fresco, lasciando però al suo posto il cartello affisso dai vigili urbani per avvertire del rischio. È una situazione che "non è più accettabile - aggiunge la donna - In questa città è diventato pericoloso circolare con ogni mezzo. Le piste ciclabili sono anch'esse pericolose. In via Conte di Ruvo è tutta scolorita e devi stare attento alle tue spalle che non ci sia l'autobus: a me è capitato di essere sfiorata".