Incidente lungo l'autostrada A25 tra Manoppello e Chieti, scontro tra due veicoli: in ferito

Incidente lungo l'autostrada A25 tra i caselli di Manoppello e Chieti intorno all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 15 marzo.

Come riferisce ChietToday, a scontrarsi sono state un'automobile e un furgone.

In base a una prima ricostruzione, un'Audi avrebbe tamponato un furgone che trasportava legna.

L'uomo alla guida dell'automobile sarebbe rimasto ferito più gravemente ed è stato soccorso dal 118, mentre la persona a bordo del furgone sarebbe rimasta bloccata nell'abitacolo del mezzo e per liberarla si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'eliambulanza, che ha raggiunto la zona, ha avuto difficoltà ad atterrare per via del vento forte.

Nel sinistro, successo a poche centinaia di metri dall'uscita per Chieti, risulterebbe coinvolta anche un'altro veicolo. Sul posto anche la polizia autostradale della sottosezione di Pratola Peligna. Il tratto dal km 170.9 in direzione Pescara è stato chiuso. L'uscita consigliata provenendo dall'autostrada Roma-Teramo è quella di Manoppello.