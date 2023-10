Bisarca si ribalta e perde le 5 automobili che stava trasportando, autostrada A14 chiusa tra i caselli di Pescara

Autostrada A14 chiusa tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant'Angelo per un incidente stradale nella mattinata di martedì 17 ottobre.

Il traffico è bloccato in direzione nord a causa di una bisarca che si è ribaltata perdendo lungo la carreggiata stradale le 5 automobili che stava trasportando.

Le 5 vetture hanno di fatto bloccato la carreggiata stradale costringendo alla chiusura.

Sul posto, oltre al personale di Autostrade per l'Italia sono presenti gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Pescara Nord. Il sinistro, un incidente autonomo, si è verificato al km 370 nord all'altezza di Montesilvano dopo la galleria di Cappelle sul Tavo. Un solo ferito, l'autista della bisarca. Per permettere la rimozione del mezzo pesante e delle altre auto è stata allestita una uscita obbligatoria a Pescara Ovest/Chieti per il traffico diretto a nord.

Chiuso al traffico anche il bivio A25/A14 Bologna-Taranto provenendo da autostrada Roma-Teramo verso Ancona e si registra un chilometro di coda sulla corsia opposta per i curiosi che rallentano per guardare che cosa sia successo.