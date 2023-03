Schianto in autostrada, chiuso il tratto della A14 dopo Città Sant'Angelo: coinvolte due auto e un camion

Autostrada A14 temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di due automobili e un camion.

Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 9 al km 354,6 nel tratto compreso tra i caselli di Atri/Pineto e Città Sant'Angelo/Pescara Nord in direzione sud.

Lo scontro tra i veicoli è avvenuto in corrispondenza di un cantiere di lavori nella galleria Solagne e una persona è rimasta ferita.

Il traffico nell'area è bloccato e si registrano 3 chilometri di coda in direzione Pescara. Tra Pescara nord e Pineto verso Ancona il traffico è momentaneamente bloccato per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso e ci sono 2 km di coda. Chi viaggia verso Pescara deve uscire obbligatoriamente a Pineto dove si registra 1 km di coda e può rientrare in autostrada a Pescara nord dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.