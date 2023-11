Urta vettura in sosta e si ribalta con l'auto in via del Santuario, ferito un 18enne [FOTO]

Incidente stradale in via del Santuario a Pescara nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 novembre.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, un ragazzo di 18 anni alla guida di un'automobile, una Fiat Idea, si è ribaltato dopo aver urtato una vettura in sosta, una Lancia Y.

Dopo l'impatto la Idea si è ribaltata finendo nella corsia opposta.

Sul posto si è così reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il 18enne dal veicolo e dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato con l'autoambulanza in ospedale per le ferite lievi riportate. Gli agenti della polizia locale invece si sono occupati di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e di regolare il traffico.