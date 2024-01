Perde il controllo dell'auto e si ribalta in salita a Spoltore

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 23 a Spoltore in direzione di Caprara d'Abruzzo.

Il sinistro è avvenuto nel tratto in salita intorno alle ore 17:15 di lunedì 29 gennaio.

Un uomo di 81 anni ha perso il controllo della sua automobile, una Fiat Punto, che si è ribaltata.

Per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo che fuoriuscendo dal piano viabile si è ribaltato su se stesso scivolando per diversi metri. Si è reso necessario l’intervento dei soccorritori del 118 per la persona rimasta ferita, non in modo grave, e l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo.