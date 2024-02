Incidente alla rotatoria di via Colli Innamorati, uomo si ribalta alla guida dell'auto [FOTO]

Paura per un uomo di 78 anni che si è ribaltato mentre era alla guida della sua automobile nella mattinata di giovedì 1 febbraio nella zona dei Colli a Pescara.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 12:30 nei pressi della rotatoria di via Colle Innamorati.

L'uomo ha perso il controllo della vettura, una Lancia Y, per cause in corso di accertamento e si è ribaltato.

Lanciato l'allarme sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato l'automobilista in ospedale visto che è rimasto ferito con varie lesioni. I vigili del fuoco invece l'hanno estratto dall'abitacolo e hanno messo in sicurezza l'area. Dei rilievi utii a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale.