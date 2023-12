Perde il controllo dell'auto in via Ferrari e fugge dopo aver danneggiato auto in sosta [FOTO]

Assume una chiave di lettura completamente diversa l'incidente stradale che si è verificato l'altro ieri in via Enzo Ferrari a Pescara.

Inizialmente si era ipotizzato che l'uomo alla guida della Mazda 3 dopo aver perso il controllo del veicolo avesse finito la sua corsa contro il muro di un'abitazione.

Invece il proprietario della Mazda 3 è parte lesa nella vicenda.

Come lui stesso ci racconta la sua automobile era in sosta in un'area recintata adiacente alla sua abitazione e una vettura in transito è finita fuori strada colpendola dopo aver divelto anche un paletto. Subito dopo chi era al volante si è allontanato. Il proprietario del veicolo danneggiato lancia un appello a chi potesse fornire informazioni utili. L'automobile che si è allontanata dovrebbe essere di piccole dimensioni e di colore bianco o grigio. In caso di informazioni utili ci si può rivolgere al Comando della polizia locale in via del Circuito o telefonando al numero 08537371.