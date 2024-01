Incidente lungo l'asse attrezzato all'altezza di Sambuceto, disagi in direzione Pescara

Incidente stradale lungo l'asse attrezzato all'altezza di Sambuceto nella mattinata di mercoledì 31 gennaio.

Come riporta ChietiToday, si è verificato un violento scontro tra almeno due automobili intorno alle ore 7:30 sulla carreggiata che porta a Pescara.

Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'uscita per Sambuceto.

Da chiarire anche la dinamica dell'incidente ma non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale per i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro. Il traffico è fortemente rallentato in direzione Pescara.