Coltello e droga già suddivisa in dosi sequestrati in un cantiere

Mirati controlli sono stati effettuati negli ultimi giorni dalla polizia dentro a strutture abbandonate di Pescara.

Lo scopo della squadra volante è stato quello di verificare l'eventuale presenza di persone irregolari sul territorio nazionale, nonché recuperare eventuale droga o refurtiva.

Proprio durante tali controlli, alla sala operativa della questura, è stata segnalata la presenza di persone sospette che si aggiravano tra le strade di una zona periferica della città.

Gli agenti hanno effettuato un accurato controllo dell’area rinvenendo, all’interno di un cantiere, sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Nello specifico la droga, opportunamente occultata all’interno di vari sacchetti, era già suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato e suddivisa in svariati involucri di cellophane del peso complessivo di oltre un chilo di hashish. Tra le cose rinvenute vi era anche un bilancino di precisone e un coltello con tracce di sostanze stupefacenti e altro materiale idoneo al suo confezionamento. Il tutto è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.