L'auto si sfrena e finisce contro i tavolini di un bar: paura e sei feriti (fra cui 2 bambini) a Sulmona

Momenti di paura e tragedia sfiorata a Sulmona sabato 27 aprile dove un'automobile si è improvvisamente sfrenata ed è finita contro il dehors di un locale. Ferte sei persone, fra cui due minori come riporta Ansa. L'episodio è avvenuto attorno alle 14,30 in largo Faraglia nel centro storico del capoluogo peligno.

Secondo quanto ricostruito, una Ford Eco Sport, di proprietà di un turista, parcheggiata a un lato della piazza, si è sfrenata percorrendo diversi metri fino a piombare con violenza contro tavoli, sedie e clienti del bar che in quel momento erano seduti all'interno del dehors. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con le ambulanze che hanno trasferito i feriti in ospedale fra cui un giovane che ha tentato di frenare la corsa della vettura. Presente la polizia assieme ai vigili urbani per i rilievi e per ricostruire l'accaduto. Il titolare del locale ha parlato di una tragedia sfiorata con i danni che superano i 2 mila euro.