Dispersione di cloro nel sin di Bussi, scatta il piano di emergenza ma è un'esercitazione

Si verifica la rottura del tubo di cloro con dispersione dello stesso in atmosfera, ma per fortuna è soltanto un’esercitazione di protezione civile “per posti di comando”, senza l’impiego di mezzi operativi sul campo, tenutasi stamane e finalizzata alla verifica del piano di emergenza esterna dello stabilimento “Società Chimica Bussi Spa”, nel comune di Bussi sul Tirino. Lo scenario incidentale è previsto dal piano di emergenza esterna adottato dal prefetto nel 2020, per testare la capacità del sistema di dare prontamente e regolarmente seguito all’attivazione degli stati di allarme ed emergenza, l’efficacia degli eventuali piani operativi interni nonché i flussi di comunicazione interna ed esterna.

Sono state provate, in particolare, le procedure di convocazione e costituzione del centro coordinamento soccorsi, nell’ottica della più rapida ed efficace adozione delle misure necessarie per il soccorso alla popolazione e alla tutela ambientale. All’esercitazione hanno preso parte la prefettura di Pescara, il Comune di Bussi sul Tirino, il Comune di Popoli, la questura di Pescara, la polizia stradale e autostradale, il comando provinciale dei carabinieri, il comando provinciale della guardia di finanza, il comando provinciale dei vigili del fuoco, il servizio 118 della Asl di Pescara, Reti ferroviarie italiane, Anas, Regione Abruzzo e Arta. Al termine, i componenti del centro coordinamento soccorsi si sono soffermati ad analizzare i risultati, con l'individuazione di spunti utili al miglioramento dei contenuti del piano di emergenza esterna della “Società Chimica Bussi Spa”, che nei prossimi mesi sarà aggiornato.