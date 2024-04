Un poliziotto operato e 3 finanzieri e un agente feriti per i tafferugli tra tifosi, indaga la digos

Dopo i tafferugli che si sono verificati domenica scorsa, in occasione della partita Pescara – Ancona, la digos ha subito avviato l’attività di indagine per individuare i presunti responsabili, anche attraverso l’attenta analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello stadio e delle aree limitrofe.

Durante gli scontri, allo scopo di evitare il contatto tra le due tifoserie, sono rimasti feriti un funzionario della questura di Pescara impegnato nel settore ospiti, sottoposto mercoledì 24 aprile a intervento chirurgico per la frattura della mandibola e 4 operatori di servizio nella tribuna Adriatica: 3 militari della guardia di finanza e un poliziotto della questura al quale è stata riscontrata una contusione al dito della mano guaribile in giorni 15.

Dei 3 finanzieri, uno è stato attinto dall’esplosione di un petardo riportando la frattura del dito del piede con prognosi di 30 giorni, un altro militare ha riportato la frattura di una falange della mano con prognosi di 20 giorni e un terzo il trauma contusivo a una spalla con 5 giorni di prognosi Le indagini che riguardano entrambe le tifoserie, sono finalizzate anche all’adozione della misura predittiva del Daspo.

il vicesegretario provinciale del Sap Pescara, Matteo Mascitti, dice: «Purtroppo questi eventi, a oggi non fanno più notizia. Chiediamo da tempo un Daspo a vita e pene certe per i violenti». Mascitti ribadisce anche la carenza di organico negli uffici: «In questura a Pescara con i movimenti di giugno non ci saranno rinforzi nel ruolo degli agenti che sono la spina dorsale operativa. Gli arrivi saranno pari a zero».