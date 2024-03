Abbattuto un box abusivo in via Tavo e smontato un gazebo ricovero di senzatetto in via Lago di Capestrano [FOTO]

Un box abusivo abbattuto in via Tavo e un gazebo utilizzato come ricovero improvvisato da senzatetto rimosso.

Queste le due azioni dell'amministrazione comunale di Pescara nella giornata di mercoledì 20 marzo.

A farlo sapere è il sindaco Carlo Masci.

«Proseguiamo i lavori di bonifica delle aree degradate nel quartiere Villa del Fuoco», scrive il primo cittadino, «in via Tavo abbiamo abbattuto un box abusivo, rifugio di disperati e tossicodipendenti. Era l'ultimo baluardo dell'illegalità rimasto in quell'area dopo la demolizione del Ferro di Cavallo. In via Lago di Capestrano, invece, abbiamo smontato un gazebo utilizzato come ricovero improvvisato da senzatetto ed extra-comunitari. Stiamo intervenendo ogni giorno per dare respiro ai tanti cittadini perbene che sono costretti a subire le prepotenze di delinquenti e i comportamenti incivili di chi non vuole accettare le regole della convivenza. A queste persone, che rappresentano quel sub-strato irriducibile di illegalità, facciamo sentire il fiato sul collo e li contrastiamo in ogni modo per far capire a tutti che a Pescara non c'è spazio per chi vuole vivere fuori dal seminato. A Pescara chi chiede un aiuto lo trova sempre, se opera dentro le regole e vuole farsi veramente aiutare.

«Contenta che la mia richiesta e quella dei cittadini sia stata presa in considerazione», commenta la consiglera comunale Maria Luigia Montopolino, «pulizia e smontaggio della struttura fatiscente nel cantiere del parco di via Lago di Capestrano, diventato il b&b dei tossici e prostitute. A breve riprenderanno i lavori di riqualificazione del parco, di via Lago di Borgiano e della stessa porzione di parco».