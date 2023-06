Anziana truffata e derubata da finti poliziotti con la scusa dell'incidente subìto dal figlio

Una donna di 70 anni di Pescara è la vittima di un nuovo episodio della truffa del falso incidente.

I malviventi, come tradizione in questi casi, fingendosi poliziotti avrebbero fatto credere alla anziana che il figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Subito dopo arriva da chi si è spacciato come agente della polizia, sarebbe arrivata la richiesta di denaro o di oggetti preziosi per risolvere in modo rapido i guai del figlio.

La 70enne purtroppo è caduta nella trappola e dopo aver aperto la porta di casa li ha fatti entrare e gli avrebbe consegnato alcuni gioielli in oro. Si è resa conto di quanto successo solo qualche ora più tardi quando ha sentito il figlio che gli ha confermato di stare bene e di non aver subito alcun incidente stradale. A quel punto ha presentato denuncia ai carabinieri che ora si occupano delle indagini.