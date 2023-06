Yelfry Guzman soddisfatto dei 12 anni di condanna per Pecorale: "Giustizia è stata fatta"

“Giustizia è stata fatta: ho tanto pregato in questi mesi perché trionfasse la giustizia e la fede mi ha molto aiutato”. Con queste parole, come riporta l'agenzia Ansa, Yelfry Guzman ha commentato la sentenza che ha visto condannare Federico Pecorale a 12 anni di reclusione, 5 dei quali da trascorrere nella struttura psichiatrica Rems.

Era il 10 aprile 2022 quando il 29enne non soddisfatto della salatura degli arrosticini entro dentro Casa Rustì, il locale dove il giovane cuoco dominicano lavorava, sparandogli e tentando poi la fuga in Svizzera, dove risiedeva.

Da quel giorno Yelfry è costretto su una sedia a rotelle, ma non ha mai perso l'amore per la vita e la voglia di lottare.

Per il suo avvocato Piero Bisceglie, “una sentenza esemplare che ci soddisfa pienamente”. Il gup (giudice per le indagini preliminari) Francesco Marino che ha anche deciso una provvisionale di 200mila euro a carico di Pecorale, è andato anche oltre le richieste della pubblico ministero Rapino che aveva chiesto dieci anni, ma soprattutto ha tenuto in massima considerazione le perizie di parte quasi di più di quella disposta dallo stesso tribunale alla criminologa forense Federica Vellante che aveva stabilito l'incapacità d'intendere e di volere del Pecorale al momento dell'aggressione.