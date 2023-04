I cittadini di Popoli chiamati a votare sulla nuova denominazione di "Popoli Terme"

I cittadini di Popoli saranno chiamati a decidere sulla nuova denominazione per il comune di "Popoli Terme".

Come riporta LaPresse, la consultazione è in programma domenica 7 maggio dalle ore 7 alle 20.

La consultazione si terrà nell'edificio scolastico Giuseppe Paolini ed è rivolta ai cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Per votare occorrerà esibire la tessera elettorale e un documento d'identità, valido. Con decreto sindacale del 17 aprile il sindaco Moriondo Santoro ha definito nel dettaglio il quesito per la consultazione della popolazione: "Sei favorevole al cambio di denominazione del comune, da Popoli a Popoli Terme?". La risposta ai residenti della località turistica termale che, con il cambio di denominazione potrebbe migliorare i flussi turistici nell'area proprio per mettere in evidenza la presenza di una sorgente termale e dell'impianto termale a essa collegata.