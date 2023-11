Il Volto Santo di Manoppello in 190 Paesi con un documentario disponibile su Netflix [VIDEO]

Dal primo novembre è in onda su Netflix il documentario "Mysteries of faith" (Misteri della fede) che sarà disponibile nei 190 Paesi del mondo raggiunti dalla piattaforma.

Girato anche a Manoppello fra aprile e maggio 2022 e realizzato da un’importante casa cinematografica anglo-americana «il docufilm esplora», come spiegano da Netflix, «i segreti più leggendari del cristianesimo, ma anche accreditati di miracoli che hanno ispirato milioni di persone nel corso dei secoli».

La docuserie, prodotta da October Film, un’importante casa cinematografica anglo-americana, esplora i segreti più leggendari del cristianesimo e accreditati miracoli, “che hanno ispirato milioni di persone nel corso dei secoli" e racconta attraverso immagini e testimonianze di fede, il Volto Santo di Manoppello. Le riprese nella cittadina del pescarese sono state effettuate lo scorso anno e diversi sono i cittadini intervenuti, tra protagonisti e comparse. Il lavoro si pone nella prospettiva del Giubileo del 2025. Con un accesso senza precedenti ai luoghi sacri di tutto il mondo, la nuova docuserie di Netflix esplora i segreti dei tesori più leggendari della cristianità. Dalla corona di spine all’iconico Sacro Graal, queste preziose reliquie sono state fonte di ispirazione per milioni di persone nel corso dei secoli. Tra queste appunto, il Sacro Velo mostrato dal cuore della basilica del Volto Santo.

«Girato a Manoppello fra aprile e maggio 2022 e realizzato da un’importante casa cinematografica anglo-americana», dicono il sindaco Giorgio De Luca e il vicesindaco e assessore alla Cultura, Giulia De Lellis, «il docufilm è un importante strumento di promozione e conoscenza che varca i confini nazionali. Dopo aver ospitato in Municipio due degli autori durante le fasi di produzione del documentario, vogliamo ringraziare il rettore frate Antonio Gentili e i nostri frati Cappuccini che hanno aperto le porte della Basilica non solo in senso materiale e pratico, ma anche perché, con il loro lavoro quotidiano contribuiscono a far conoscere il Volto Santo e il suo meraviglioso messaggio d’amore. Grazie infine per la consulenza storica ad Antonio Bini, studioso esperto e profondo conoscitore del Volto Santo».