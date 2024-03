Quindici giorni di lavori in viale Marconi: scattano i divieti di sosta e il senso unico alternato

Iniziano i lavori in viale Marconi per le modifiche annunciate alla viabilità e per dieci giorni scattano lungo l'arteria stradale i divieti con anche l'istituzione del senso unico alternato. Pubblicata l'ordinanza dirigenziale con cui si dettano le tempistiche del cantiere con i divieti che partiranno dal 27 marzo al 10 aprile e che resteranno in vigore tutti i giorni per il periodo considerato dalle 9 alle 24.

Una nuova viabilità sperimentale ribadisce anche l'ordinanza, che prevede come noto la cancellazione della corsia preferenziale degli autobus nord-sud con il ripristino dei parcheggi, la creazione delle ciclabili, la chiusura delle rotatorie e lo spegnimento dei semafori.

Per poter portare a termine tutti gli interventi programmati dal 27 marzo al 10 aprile dalle 9 a mezzanotte come etto, sarà quindi

istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta in entrambi i lati della strada, a eccezione dei mezzi destinati alle operazioni di intervento

istituito il senso unico alternato regolato da due movieri dipendenti della ditta esecutrice delle opere, ove dovuto in caso di necessità e compatibilmente alla conformazione della strada interessata ed al tipo di lavorazione da eseguire;

ristretta la carreggiata per consentire le lavorazioni anzi descritte, ove dovuto in caso di necessità e compatibilmente alla conformazione della strada interessata ed al tipo di lavorazione da eseguire;

Saranno quindi svolte delle lavorazioni anche nelle aree limitrofe e nelle intersezioni di viale Marconi, sottolinea il documento, “per le ordinarie lavorazioni di connessione della nuova segnaletica con quella esistente, e in caso di motivata necessità riscontrabile durante il cantiere, al fine di non appesantire ulteriormente la macchina burocratica dell’ente e svolgere di conseguenza un’azione rapida nella realizzazione delle stesse”.

Se tutto andrà secondo il programma e non ci saranno eventi meteorologici avversi che costringeranno a uno stop, il 10 aprile dunque viale Marconi dovrebbe diventare a tre corsie.