Sartorelli (Aci): "Meravigliati dalla mancata convocazione, ma bene la revisione del progetto di viale Marconi"

L'Aci (Automobile club) di Pescara accoglie positivamente la riapertura della discussione su viale Marconi che dovrebbe subire sostanziali modifiche rispetto al progetto realizzato e contestato da molti, Aci inclusa con il club che si dice meravigliato, ma non stupito, del mancato invito all'incontro svoltosi a Palazzo di Città il 21 febbraio proprio per parlare degli interventi da realizzare.

“Sembrerebbe che le certezze sino a oggi ritenute incrollabili cominciano a scricchiolare”, dichiara il presidente Giampiero Sartorelli rimarcando che sulla vicenda l'Aci è intervuta sin da novembre 2021 “portando all’attenzione dell’amministrazione quelle che a nostro avviso erano delle criticità del progetto, con particolare riferimento ai pericoli per gli utenti più deboli”.

“Ecco perché – rimarca Sartorelli - vi è stata meraviglia, non certo stupore, per il mancato invito dell’Automobile club Pescara alla riunione svoltasi in Comune alla quale sono state invitate tutte le associazioni di categoria e non, quelle dei rappresentanti dei residenti ed esercenti di viale Marconi, la Fiab e altre. La nostra mancata convocazione ovviamente è pienamente legittima e il Sindaco Masci e l’Assessore Albore Mascia non devono certo giustificare le loro scelte”, aggiunge.

Tuttavia seppur “è evidente che pur non essendo portatori di interessi economici da tutelare, siamo pur sempre una importante associazione di settore, che si occupa di mobilità e di sicurezza stradale e che avrebbe potuto portare un contributo qualitativamente diverso sull’argomento rispetto a chi si occupa quotidianamente di altre materie”.

“Negli ultimi cinque anni d’altra parte – incalza il presidente Sartorelli -, non siamo stati mai convocati per problemi inerenti la mobilità, nemmeno dalle commissioni competenti, che hanno preferito parlare con tutti, anche con singoli cittadini, meno che con il nostro ente”.

“Su viale Marconi – conclude - avremmo ribadito le nostre osservazioni, dal momento che nessuna della criticità rilevate è mai stata presa in considerazione e/o risolta, ma certamente avremmo dato ampia disponibilità a collaborare in previsione di una modifica dell’attuale situazione. Certo, se solo fossimo stati invitati”.