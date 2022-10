Vaccino antinfluenzale, l'elenco delle farmacie aderenti nella Asl di Pescara

La Asl di Pescara ricorda che lo scorso 11 ottobre è iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale per il 2022/2023. Le vaccinazioni si svolgono in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie aderenti. Proprio nelle farmacie e nelle sedi vaccinali individuate sul territorio, potranno effettuare la vaccinazione coloro il cui medico o pediatra di riferimento non aderisce alla campagna. Ecco gli ambulatori da chiamare per avere un appuntamento:

Questo è l'elenco (in costante aggiornamento) con le farmacie aderenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara: https://www.asl.pe.it/allegati/comunicati-stampa/ELENCO%20FARMACIE%20VACCINAZIONI%20aggiornato%2011-10-2022.pd

Inoltre, conclude l'azienda sanitaria, la vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata nei centri Covid esclusivamente se si procede anche all'inoculazione del siero contro il Coronavirus.