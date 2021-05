Vaccini anti Covid, quasi 5 mila studenti maturandi hanno già manifestato l'interesse

Gli studenti maturandi che sosterranno l'esame di Stato nelle prossime settimane hanno voglia di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19.

Sono infatti più di 4.600 coloro che hanno manifestato la volontà di vaccinarsi sul portale della Regione Abruzzo.

In un solo giorno, su oltre 10mila studenti abruzzesi impegnati con l’esame di maturità, al via dal 16 giugno, si sono registrati sulla piattaforma regionale attivata mercoledì mattina, circa metà dei ragazzi.

Le somministrazioni saranno effettuate dal 3 al 5 giugno, dalle 18 alle 23, con il vaccino Pfizer, quello a disposizione in maggiori quantità in questo momento, come confermato dalla macchina organizzativa regionale. La piattaforma sarà in funzione fino alle 23.59 di venerdì 28 maggio. Successivamente, da lunedì 31 maggio a mercoledì 2 giugno, i giovani iscritti alla piattaforma regionale saranno abilitati alla prenotazione della vaccinazione sulla piattaforma Poste all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it